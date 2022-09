Inter, giallo pesante per Brozovic: salta la Roma. Emergenza a centrocampo: tocca ad Asslani? (Di domenica 18 settembre 2022) Ammonizione e squalifica per Marcelo Brozovic che salterà il match contro la Roma al ritorno dalla sosta giallo pesante, e forse fin troppo severo, per Marcelo Brozovic durante Udinese-Inter, match vinto dai friulani per 3 a 1, dopo l’iniziale vantaggio di Barella. Per il croato si tratta del quinta cartellino giallo e dunque il numero 77 salterà il prossimo match. Prossimo match che sarà contro la Roma al rientro dalla sosta per le Nazionali e che vedrà Inzaghi fare i conti con una mini-Emergenza a centrocampo. Oltre al 77 potrebbe non esserci nemmeno Hakan Calhanoglu e che si è infortunuto nei giorni scorsi. Per Inzaghi è dunque tempo di scelte, con la possibilità dell’esordio da titolare per ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Ammonizione e squalifica per Marceloche salterà il match contro laal ritorno dalla sosta, e forse fin troppo severo, per Marcelodurante Udinese-, match vinto dai friulani per 3 a 1, dopo l’iniziale vantaggio di Barella. Per il croato si tratta del quinta cartellinoe dunque il numero 77 salterà il prossimo match. Prossimo match che sarà contro laal rientro dalla sosta per le Nazionali e che vedrà Inzaghi fare i conti con una mini-. Oltre al 77 potrebbe non esserci nemmeno Hakan Calhanoglu e che si è infortunuto nei giorni scorsi. Per Inzaghi è dunque tempo di scelte, con la possibilità dell’esordio da titolare per ...

