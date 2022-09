Insigne, la moglie Jenny ha perso la bambina: era al sesto mese di gravidanza (Di domenica 18 settembre 2022) Da due settimane Insigne non si allena con la squadra canadese e ancora non si sa quando rientrerà in campo. La sua famiglia sta vivendo un momento molto delicato: la moglie del calciatore, Genny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi. Quello in arrivo sarebbe stato il terzo figlio della coppia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 settembre 2022) Da due settimanenon si allena con la squadra canadese e ancora non si sa quando rientrerà in campo. La sua famiglia sta vivendo un momento molto delicato: ladel calciatore, Genny Darone, hail bambino che portava in grembo da sei mesi. Quello in arrivo sarebbe stato il terzo figlio della coppia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : Terribile notizia per Lorenzo Insigne e la moglie Jenny - Gazzetta_it : Dramma Insigne: la moglie perde il bimbo che aspettava - cmdotcom : Il dramma di #Insigne: la moglie Genny ha perso il terzo figlio della coppia - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Grave lutto per Lorenzo Insigne: la moglie Genny ha perso il figlio che portava in grembo da sei mesi https://t… - l_honestly : @cherudek @VincenzoFusco69 @Lor_Insigne La moglie ha perso la bambina al sesto mese di gravidanza (annunciato da ga… -