Indossa male il velo | 22enne viene arrestata E dopo poche ore muore

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata perché non indossava il velo religioso in modo corretto. Dopo poche ore è entrata in coma e non si è più risvegliata. A detta delle autorità la giovane doveva essere rieducata. Ma la rieducazione, forse, ha portato la 22enne al decesso. La tragedia si è consumata a L'articolo proviene da Leggilo.org.

