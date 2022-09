In regalo 35 mila biglietti per viaggiare gratis in Europa: come richiderli (Di domenica 18 settembre 2022) viaggiare gratis per tutta Europa. Un sogno possibile: ci sono 35 mila pass per poter prendere tutti i treni senza spendere nulla Salire su un treno da milano a Parigi. Poi prenderne un altro per raggiungere Bruxelles. E Berlino, Madrid, Vienna e così via. Il tutto senza spendere nemmeno un euro. Vi sembra impossibile? Beh, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 settembre 2022)per tutta. Un sogno possibile: ci sono 35pass per poter prendere tutti i treni senza spendere nulla Salire su un treno dano a Parigi. Poi prenderne un altro per raggiungere Bruxelles. E Berlino, Madrid, Vienna e così via. Il tutto senza spendere nemmeno un euro. Vi sembra impossibile? Beh, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Diocibruci : @brunotrebbi @QuinziUgo Le mamme e anche le nonne lo fanno. Mia suocera non lo ha più fatto quando la mia vicina ru… - Maurizio62 : @bg00101010 @Luckyluciano971 Come Troisi con la TV in regalo alla mamma per il compleanno, metto 5 mila lire e 5 mi… - ansaeuropa : Trentacinque mila pass gratuiti dedicati a chi compie 18 anni per esplorare l'Europa e la sua cultura in #treno, gr… - JJK0TT0N : Oggi si va con Claudia a un’altro centro commerciale che dobbiamo fare cento mila gira Tra cui il regalo per la mi… - NicoladelConte8 : Piano #Letta: 300 mila assunzioni nella #PA Altri 300 mila parassiti da tenere a campare. Il progressismo italiano… -