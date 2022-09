(Di domenica 18 settembre 2022) CREMONA (ITALPRESS) – Lasognava di arrivare alla prima sosta di campionato con un altro risultato positivo ma si è frantumata troppo presto contro unaagguerrita e che ha giocato con grande determinazione dopo la debacle europea: la squadra di Sarri si impone per 4-0 con estrema abilità.Al 5? primo tiro in porta di Valeri che calcia fuori in diagonale a conclusione di una bella ripartenza, ma nulla lasciava pensare che quella sarebbe stata l'unica azione grigiorossa della prima frazione. Alla prima azione infattipassa in vantaggio al 7?. Milinkovic-Savic dentro perche avanza e batte Radu indisturbato. Lareagisce senza efficacia e al secondo affondo biancoceleste cambia ancora il risultato. Al 20? viene assegnato un rigore per la...

Italpress : Immobile show, la Lazio travolge 4-0 la Cremonese - Italpress : Immobile show, la Lazio travolge 4-0 la Cremonese - radioromait : Immobile show, la Lazio travolge 4-0 la Cremonese - ItaliaNotizie24 : Immobile show, la Lazio travolge 4-0 la Cremonese - nestquotidiano : Immobile show, la Lazio travolge 4-0 la Cremonese -

Corriere dello Sport

E Maria Teresa: 'Beh, un po' sì, comunque sono stata ferma,, per tutto il tempo dei lanci. ... Il grande umorista Ambrose Bierce avrebbe certamente adattato a questodel voto italiano 2022 ...Poi l'assist geniale di Milinkovic (altra partita sontuosa per il serbo) e il fiuto del gol di, che di testa ha sbloccato il risultato, firmando il suo 185° gol in Serie A. L'unico rammarico ... Serie A, Lazio-Verona 2-0: Immobile e Luis Alberto show Alla prima azione infatti Lazio passa in vantaggio al 7'. Milinkovic-Savic dentro per Immobile che avanza e batte Radu indisturbato. La Cremonese reagisce senza efficacia e al secondo affondo ...Sarri non voleva sentir parlare di riscatto, ma di consapevolezza e la prestazione della Lazio a Cremona offre le risposte cercate. I biancocelesti vincono 0-4 allo Zini, Cremonese schiantata e brutta ...