(Di domenica 18 settembre 2022) Mezzi pubblici gratis per tutta la giornata e la metro viene evacuata per fumo sui binari. L'ennesimo paradosso del trasporto urbano di Roma è andato in scena ieri pomeriggio, alla fermata Termini della linea B della metropolitana, quando intorno alle 17 è arrivato l'ordine di far uscire tutti dalla galleria. La circolazione è stata interrotta per poco più di un'ora e c'è stato un importante spiegamento delle forze dell'ordine per verificare da cosa fosse scaturito quel fumo salito dalle rotaie. Alla fine pare non si sia trattato di nulla di grave: forse un foglio di carta o un fazzoletto bruciato per una scintilla.