Ilary e Totti, D’Agostino a Domenica In sgancia una bomba: “Francesco ha degli screenshot e dei video privati” (Di domenica 18 settembre 2022) screenshot di messaggi compromettenti, video privati: è questo ciò che Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, ha buttato sul tavolo del dibattito su Ilary e Totti a Domenica In. Secondo quanto dichiarato dal direttore di Dagospia, Francesco Totti sarebbe in possesso di alcuni screenshot di “messaggi erotici” di Ilary Blasi con un altro uomo. E video di “lei che prende i Rolex insieme al padre dalla cassetta di sicurezza”. Insomma, tutte le accuse mosse dal calciatore all’ex moglie sarebbero supportate da delle prove tangibili. “Lei aveva ricevuto l’assicurazione da Francesco Totti che lui non aveva nessuna storia extraconiugale. Quando hanno capito ... Leggi su biccy (Di domenica 18 settembre 2022)di messaggi compromettenti,: è questo ciò che Roberto, fondatore di Dagospia, ha buttato sul tavolo del dibattito suIn. Secondo quanto dichiarato dal direttore di Dagospia,sarebbe in possesso di alcunidi “messaggi erotici” diBlasi con un altro uomo. Edi “lei che prende i Rolex insieme al padre dalla cassetta di sicurezza”. Insomma, tutte le accuse mosse dal calciatore all’ex moglie sarebbero supportate da delle prove tangibili. “Lei aveva ricevuto l’assicurazione dache lui non aveva nessuna storia extraconiugale. Quando hanno capito ...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - pulcivale04 : RT @repubblica: Alex Nuccetelli piange per Totti a Domenica In: 'È troppo buono'. Venier: 'Ce lo vogliamo ricordare com'era'. E Ilary non c… - BITCHYFit : Ilary e Totti, D'Agostino a Domenica In sgancia una bomba -