fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Notizia falsa”. Lo studio legale che segue #ilary Blasi smentisce categoricamente le parole rilasciate dal fondatore di Dag… - leggoit : @Ilary_Blasi, l'avvocato risponde a D'Agostino: «Messaggi erotici? Non esistono e non sono mai esistiti» - Pamelitanaa : “Domenica In”, Alex Nuccetelli parla di Francesco Totti e Ilary Blasi – DiLei -

...a Temptation Island in qualità di tentatrice e l'anno dopo a Ex On The Beach Italia in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante (poi diventato naufrago della prima L'Isola dei Famosi di)...Francesco Totti evivrebbero tutt'ora nella stessa dimora, per il bene dei figli, ma in modalità separati in casa: 'zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri ...Ilary Blasi risponde a Roberto D'Agostino e lo fa tramite il suo avvocato, Alessandro Simeone. Il fondatore di Dagospia, ospite oggi di Domenica In, aveva parlato di ...Sempre più attiva sui social, Ilary Blasi mostra il suo look sporty chic con pantoni, top corto e borsetta gioiello: risultato strepitoso!