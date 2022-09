Ilary Blasi | l' avvocato risponde a D' Agostino | ' Messaggi erotici? Non esistono e non sono mai esistiti'

(Di domenica 18 settembre 2022)a Roberto D'e lo fa tramite il suo, Alessandro Simeone . Il fondatore di Dagospia, ospite oggi di Domenica In , aveva parlato di '', in ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Crivotelos : #nonelarena penso sia oltremodo irrispettoso definire Ilary Blasi con le parole 'una valletta', considerando che la… - infoitcultura : 'Totti ha video di Ilary Blasi che prende Rolex'/ Roberto D'Agostino - nonelarena : #nonelarena #Totti-#Ilary Blasi, la rivelazione di Roberto D'Agostino: 'Lui ha in mano filmati e messaggi erotici d… -

... né sono mai esistiti messaggi erotici scambiati dalla mia assistita (, ndr ) con soggetti terzi ". È questo il contenuto di una nota diffusa dal legale della conduttrice dopo le ...... - in una nota - l'avvocato Alessandro Simeone, difensore della signora, precisa che non esistono nè sono mai esistiti messaggi 'eroticì scambiati della sua assistita con soggetti terzi'. ...Roberto D'Agostino su Francesco Totti e Ilary Blasi: "In crisi da 5 anni, separati da un anno. Lui voleva figlio, ora Noemi Bocchi potrebbe essere incinta" ...Ilary, che il game abbia inizio. Non è più solo gossip, ora Fabrizio Corona ha dato il via ad un vero e proprio show, lo show targato… Leggi ...