Ilary Blasi e la nuova vita da single | ecco il ritocco alle labbra

Leggi su diredonna

(Di domenica 18 settembre 2022) A differenza di Francesco Totti, che ha ormai ufficializzato la suarelazione con Noemi Bocchi,sembra essere interessata almeno per ora a pensare soprattutto ai suoi figli e a tenerli lontane dpolemiche sorte dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore. Chi pensava che i due potessero restare in buoni rapporti ha dovuto però ricredersi: come appare evidente dultime dichiarazioni del Pupone, gli animi tra i due sono attualmente piuttosto accesi. La conduttrice non manca però di condividere con i suoi follower alcuni momenti che riguardano la suaprivata, in attesa di poterla rivedere in Tv. Vi raccomandiamo..., prima uscita ufficiale dopo le rivelazioni di Totti ...