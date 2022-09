Ilary Blasi e la nuova vita da single: ecco il ritocco alle labbra (Di domenica 18 settembre 2022) A differenza di Francesco Totti, che ha ormai ufficializzato la sua nuova relazione con Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra essere interessata almeno per ora a pensare soprattutto ai suoi figli e a tenerli lontane dalle polemiche sorte dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore. Chi pensava che i due potessero restare in buoni rapporti ha dovuto però ricredersi: come appare evidente dalle ultime dichiarazioni del Pupone, gli animi tra i due sono attualmente piuttosto accesi. La conduttrice non manca però di condividere con i suoi follower alcuni momenti che riguardano la sua vita privata, in attesa di poterla rivedere in Tv. Vi raccomandiamo... Ilary Blasi, prima uscita ufficiale dopo le rivelazioni di Totti ... Leggi su diredonna (Di domenica 18 settembre 2022) A differenza di Francesco Totti, che ha ormai ufficializzato la suarelazione con Noemi Bocchi,sembra essere interessata almeno per ora a pensare soprattutto ai suoi figli e a tenerli lontane dpolemiche sorte dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore. Chi pensava che i due potessero restare in buoni rapporti ha dovuto però ricredersi: come appare evidente dultime dichiarazioni del Pupone, gli animi tra i due sono attualmente piuttosto accesi. La conduttrice non manca però di condividere con i suoi follower alcuni momenti che riguardano la suaprivata, in attesa di poterla rivedere in Tv. Vi raccomandiamo..., prima uscita ufficiale dopo le rivelazioni di Totti ...

