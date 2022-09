Il voto sarà uno spartiacque per la nostra politica estera. La versione di Borghi (Pd) (Di domenica 18 settembre 2022) È dal 1976, dalla famosa intervista di Giampaolo Pansa nella quale Enrico Berlinguer dichiarò di sentirsi più al sicuro sotto l’ombrello della Nato piuttosto che sotto quello del Patto di Varsavia, che non si assisteva a una campagna elettorale così polarizzata in materia di politica estera. Per oltre 40 anni, infatti, il posizionamento atlantico ed europeista dall’Italia era stato acquisito dalle forze politiche in campo, come un autentico tessuto connettivo. Anche nell’era della bipolarismo muscolare tra Silvio Berlusconi e il centrosinistra, la gara tra schieramenti era stata a chi si accreditava di più come alfiere euroatlantico rispetto all’altro. Una stagione archiviata. Il 25 settembre 2022 si presenta piuttosto come uno spartiacque, in materia di politica estera. E le parole di Mario Draghi di ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) È dal 1976, dalla famosa intervista di Giampaolo Pansa nella quale Enrico Berlinguer dichiarò di sentirsi più al sicuro sotto l’ombrello della Nato piuttosto che sotto quello del Patto di Varsavia, che non si assisteva a una campagna elettorale così polarizzata in materia di. Per oltre 40 anni, infatti, il posizionamento atlantico ed europeista dall’Italia era stato acquisito dalle forze politiche in campo, come un autentico tessuto connettivo. Anche nell’era della bipolarismo muscolare tra Silvio Berlusconi e il centrosinistra, la gara tra schieramenti era stata a chi si accreditava di più come alfiere euroatlantico rispetto all’altro. Una stagione archiviata. Il 25 settembre 2022 si presenta piuttosto come uno, in materia di. E le parole di Mario Draghi di ...

