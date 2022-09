Il vento di destra della Meloni a Bari, con cambio di rotta sul Reddito di cittadinanza (Di domenica 18 settembre 2022) “Questo è vento di destra”. Giorgia Meloni è salita sul palco di Piazza San Ferdinando a Bari, con i capelli scompigliati da un forte maestrale davanti a migliaia di cittadini accorsi da tutta la Puglia. Galvanizzata da una cornice elettrica, ha tenuto un comizio nel quale ha puntualizzato la distanza dalla Lega ribadendo il no allo scostamento di bilancio, senza dimenticare di rendere la pariglia a Michele Emiliano, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. In questa terra, del resto, il centrodestra deve fronteggiare una forte risalita del M5S, anche grazie ai toni populisti adottati nel tour pugliese dall’ex premier Giuseppe Conte. Il duello con lo sceicco-governatore nasceva dalle parole con cui era stata accolta nella regione: “Le destre non passeranno, sputeranno sangue”. Al lessico estremo di Big Mike, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 settembre 2022) “Questo èdi”. Giorgiaè salita sul palco di Piazza San Ferdinando a, con i capelli scompigliati da un forte maestrale davanti a migliaia di cittadini accorsi da tutta la Puglia. Galvanizzata da una cornice elettrica, ha tenuto un comizio nel quale ha puntualizzato la distanza dalla Lega ribadendo il no allo scostamento di bilancio, senza dimenticare di rendere la pariglia a Michele Emiliano, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. In questa terra, del resto, il centrodeve fronteggiare una forte risalita del M5S, anche grazie ai toni populisti adottati nel tour pugliese dall’ex premier Giuseppe Conte. Il duello con lo sceicco-governatore nasceva dalle parole con cui era stata accolta nella regione: “Le destre non passeranno, sputeranno sangue”. Al lessico estremo di Big Mike, ...

Giorgiolaporta : In #Svezia vince la #destra alleata in #Europa con la #Meloni e si dimette la premier alleata di #Letta. A 10 gior… - AppostaMi : @RaffaeleFitto @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Stai sereno. 'Soffia il vento e infuria la bufera' non è una vostra… - Marco_Carlo_Dom : RT @Barbibarba: '@GiorgiaMeloni di Fratelli d'Italia prenderà il potere domenica 25 settembre. Una grande vittoria della destra. Dopo la Sv… - Barbibarba : '@GiorgiaMeloni di Fratelli d'Italia prenderà il potere domenica 25 settembre. Una grande vittoria della destra. Do… - Europeo91785337 : @EnricoLetta @BeppeSala @matteoricci @gualtierieurope @matteolepore @lorusso_stefano @DarioNardella @Antonio_Decaro… -