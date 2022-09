Il Texas manda immigrati venezuelani sotto casa di Kamala Harris (Di domenica 18 settembre 2022) La disinformazione contro il Brasile “promuove la fame nel mondo” “Stiamo soffrendo molta disinformazione riguardo alle nostre pratiche”, ha denunciato ieri da Londra Lucas Fiuza, direttore di ApexBrasil, l’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti, Fiuza ha sottolineato le notizie sulla sostenibilità e sulla deforestazione “non sono assolutamente la verità”, evidenziando che il 67% del Brasile è “ancora incontaminato“, un’area 23 volte più grande del Regno Unito, con solo l’8% circa della terra usata per l’agricoltura. “Diamo da mangiare a circa il 10 per cento della popolazione mondiale e stiamo aumentando la percentuale, con zero deforestazione”, ha aggiunto, sottolineando il ruolo importante svolto dal Brasile nel nutrire il mondo, ma denunciando anche che la diffusione della disinformazione sta minacciando la sua ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 18 settembre 2022) La disinformazione contro il Brasile “promuove la fame nel mondo” “Stiamo soffrendo molta disinformazione riguardo alle nostre pratiche”, ha denunciato ieri da Londra Lucas Fiuza, direttore di ApexBrasil, l’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti, Fiuza halineato le notizie sulla sostenibilità e sulla deforestazione “non sono assolutamente la verità”, evidenziando che il 67% del Brasile è “ancora incontaminato“, un’area 23 volte più grande del Regno Unito, con solo l’8% circa della terra usata per l’agricoltura. “Diamo da mangiare a circa il 10 per cento della popolazione mondiale e stiamo aumentando la percentuale, con zero deforestazione”, ha aggiunto,lineando il ruolo importante svolto dal Brasile nel nutrire il mondo, ma denunciando anche che la diffusione della disinformazione sta minacciando la sua ...

24Mattino : .@paolomieli: 'Il governatore della Florida manda immigrati a Martha’s Vineyard, paradiso della borghesia liberal,… - Marisab79879802 : RT @paoloMCMLII: ... OTTIMO!! ANCHE IN ITALIA DOVREMMO SEGUIRE QUESTO STRAORDINARIO ESEMPIO - 1950Elda : RT @paoloMCMLII: ... OTTIMO!! ANCHE IN ITALIA DOVREMMO SEGUIRE QUESTO STRAORDINARIO ESEMPIO - giorgio757 : RT @paoloMCMLII: ... OTTIMO!! ANCHE IN ITALIA DOVREMMO SEGUIRE QUESTO STRAORDINARIO ESEMPIO - EdiTMMecchia : RT @paoloMCMLII: ... OTTIMO!! ANCHE IN ITALIA DOVREMMO SEGUIRE QUESTO STRAORDINARIO ESEMPIO -

Il Texas manda immigrati venezuelani sotto casa di Kamala Harris Nicola Porro Dalla Florida al Texas, la destra spedisce i migranti negli Stati liberal per attaccare i dem Dopo la mossa del governatore De Santis, ora il suo collega Abbott ha mandato dei centroamericani davanti alla residenza della vicepresidente Kamala Harris Vai alla Fonte della Notizia: Dalla Florida ... Dodgers Pitcher Trevor Bauer Releases Video That Shows His Sexual Assault Accuser Smiling In Bed With Him (VIDEO) Read “Dodgers Pitcher Trevor Bauer Releases Video That Shows His Sexual Assault Accuser Smiling In Bed With Him (VIDEO) ” and other MLB articles from Total Pro Sports. Dopo la mossa del governatore De Santis, ora il suo collega Abbott ha mandato dei centroamericani davanti alla residenza della vicepresidente Kamala Harris Vai alla Fonte della Notizia: Dalla Florida ...Read “Dodgers Pitcher Trevor Bauer Releases Video That Shows His Sexual Assault Accuser Smiling In Bed With Him (VIDEO) ” and other MLB articles from Total Pro Sports.