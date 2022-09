Il testamento con cui seppellisce la sinistra: Draghi, l'ultima clamorosa mossa (Di domenica 18 settembre 2022) «No». Mario Draghi ha voglia di parlare. In quella che potrebbe essere la sua ultima conferenza stampa prima del voto il premier dimissionario non si riparmia. Tira sberle a destra e a manca, accetta domande a tempo scaduto, si fa da solo quelle che non arrivano, ride, scherza, spiega. Ma quando gli chiedono se sarebbe disponibile ad un bis il suo "no" schiocca netto e sonoro ancor prima che il giornalista abbia finito di parlare. Uno schiaffone che arriva dritto in faccia a tutti coloro che a sinistra continuano a celebrarne le gesta e atirarlo per la giacca. Ma soprattutto a chi, come Carlo Calenda e Matteo Renzi, ne invoca apertamente il ritorno, illudendo gli elettori che l'ipotesi di un secondo giro non sia affatto esclusa. Inciuci, governissimi, esecutivi di unità nazionale? «No», ripete secco Draghi, senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) «No». Marioha voglia di parlare. In quella che potrebbe essere la suaconferenza stampa prima del voto il premier dimissionario non si riparmia. Tira sberle a destra e a manca, accetta domande a tempo scaduto, si fa da solo quelle che non arrivano, ride, scherza, spiega. Ma quando gli chiedono se sarebbe disponibile ad un bis il suo "no" schiocca netto e sonoro ancor prima che il giornalista abbia finito di parlare. Uno schiaffone che arriva dritto in faccia a tutti coloro che acontinuano a celebrarne le gesta e atirarlo per la giacca. Ma soprattutto a chi, come Carlo Calenda e Matteo Renzi, ne invoca apertamente il ritorno, illudendo gli elettori che l'ipotesi di un secondo giro non sia affatto esclusa. Inciuci, governissimi, esecutivi di unità nazionale? «No», ripete secco, senza ...

