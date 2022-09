Il ritorno del nucleare è all’orizzonte, ma… Il commento di Pennisi (Di domenica 18 settembre 2022) Pochi si sono accorti (in Italia probabilmente quasi nessuno e coloro che se ne sono accorti hanno fatto di tutto per non divulgare la notizia) che in Finlandia la Vihreat De Gröna (il Partito dei Verdi), che fa parte della coalizione di governo, ha incluso nel suo programma una politica energetica che, per ragioni sia di costo sia ecologiche, pone l’accento sul nucleare. Dopo l’invasione della Ucraina da parte della Federazione Russa, soltanto il 18% dei finlandesi sono contrari a una politica energetica che abbia, tra i suoi pilastri, il nucleare. Nel 2011, dopo il disastro di Fukushima, il 42% dei finlandesi si opponevano al nucleare. Segno di quanto rapidamente cambi il parere dell’opinione pubblica. In Francia, dove il 75% dell’elettricità proviene da impianti nucleari, il Presidente Macron ha annunciato l’intenzione di espandere ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) Pochi si sono accorti (in Italia probabilmente quasi nessuno e coloro che se ne sono accorti hanno fatto di tutto per non divulgare la notizia) che in Finlandia la Vihreat De Gröna (il Partito dei Verdi), che fa parte della coalizione di governo, ha incluso nel suo programma una politica energetica che, per ragioni sia di costo sia ecologiche, pone l’accento sul. Dopo l’invasione della Ucraina da parte della Federazione Russa, soltanto il 18% dei finlandesi sono contrari a una politica energetica che abbia, tra i suoi pilastri, il. Nel 2011, dopo il disastro di Fukushima, il 42% dei finlandesi si opponevano al. Segno di quanto rapidamente cambi il parere dell’opinione pubblica. In Francia, dove il 75% dell’elettricità proviene da impianti nucleari, il Presidente Macron ha annunciato l’intenzione di espandere ...

