Il ritorno degli altoparlanti nelle strade di Hanoi (Di domenica 18 settembre 2022) Il governo della capitale del Vietnam pensa di rimetterli in funzione, come stumento di comunicazione e propaganda: risalgono al periodo della guerra Leggi su ilpost (Di domenica 18 settembre 2022) Il governo della capitale del Vietnam pensa di rimetterli in funzione, come stumento di comunicazione e propaganda: risalgono al periodo della guerra

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il ritorno degli altoparlanti nelle strade di Hanoi - ilpost : Il ritorno degli altoparlanti nelle strade di Hanoi - ignaziore : RT @franzonil: @MadameA02 Riflessione libera. CDM di ieri. Stanziamenti per le Marche 5 milioni. Stanziamenti per l’Ucraina; 700 milioni di… - Jiminblackswann : Okay ora ritorno ad ascoltarmi la live del concerto degli Stray?? - PrugnaS : @cicciorosina tale e quale al suo omino testa vuota. ho così poca stima di parte degli italiani che penso il paglia… -