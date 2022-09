Il Paradiso delle Signore | trame dal 19 al 23 settembre 2022 | il ritorno di Marcello

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 18 settembre 2022) Ilriserverà ancora tantissimi colpi di scena al suo pubblico, come rivelano ledal 19 al 23(lunedì 19 la soap non andrà in onda per via dei funerali della Regina Elisabetta II). Innanzitutto, Stefania sarà molto triste per la detenzione di Gloria e il padre Ezio cercherà un modo per farla scarcerare, mentre Vittorio deciderà di organizzare la presentazione del romanzo della giovane Venere. Intanto, Matilde sceglierà di non tornare a Belluno per rimanere accanto ad Adelaide e la solleciterà a raccontare tutta la verità a Marco prima che lui venga a saperla da altri. In seguito, gli Amato verranno a sapere che Tina è incinta, ma la sua è una gravidanza a rischio; a questo punto, Agnese valuterà di raggiungere la figlia a Londra. Poco ...