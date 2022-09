Il papà di Mattia, bambino disperso: «La sua felpa era vicino al ponte. Cercatelo lì, è tutta la mia vita» (Di domenica 18 settembre 2022) «Devo ritrovarlo, comunque vada». Tiziano Luconi, 38 anni, è un educatore. Ha salutato il bambino poco prima che venisse travolto dall’acqua mentre si trovava in braccio alla madre Leggi su corriere (Di domenica 18 settembre 2022) «Devo ritrovarlo, comunque vada». Tiziano Luconi, 38 anni, è un educatore. Ha salutato ilpoco prima che venisse travolto dall’acqua mentre si trovava in braccio alla madre

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Giuseppe e Andrea Tisba, papà e figlio, intrappolati in garage. La ragazza travolta davanti al fratello mentre tenta di sca… - disinformate_it : RT @ilgiornale: Giuseppe e Andrea Tisba, papà e figlio, intrappolati in garage. La ragazza travolta davanti al fratello mentre tenta di sca… - GagliardiPilot : RT @ilgiornale: Giuseppe e Andrea Tisba, papà e figlio, intrappolati in garage. La ragazza travolta davanti al fratello mentre tenta di sca… - ilgiornale : Giuseppe e Andrea Tisba, papà e figlio, intrappolati in garage. La ragazza travolta davanti al fratello mentre tent… - CambiamentoDel : Mattia in braccio alla mamma, nonno Nando e Noemi 17enne. Le vite spezzate dal nubifragio: Giuseppe e Andrea Tisba,… -