Il Napoli vince a San Siro: Milan battuto 2-1 (Di domenica 18 settembre 2022) MilanO (ITALPRESS) – Il Napoli espugna San Siro e vola in testa alla classifica prima della sosta, appaiando l'Atalanta a quota 17 punti. Prima sconfitta stagionale per il Milan che risponde con Giroud al rigore di Politano. Poi un'incornata di Simeone vale i tre punti per Spalletti (in tribuna per la squalifica). Tanto per cambiare è Kvaratskhelia il più pimpante in avvio, con giocate e cambi di passo che costano subito un pesante cartellino giallo a Kjaer. I ritmi sono alti e le due squadre piuttosto corte. Per vedere la prima vera chance della contesa bisogna aspettare il 13?, quando Krunic trova coi tempi giusti Giroud: il francese finta e poi calcia improvvisamente, ma Meret si supera e devia sulla traversa prima che la sfera finisca in corner. E' una chance che carica il solito San Siro gremito, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022)O (ITALPRESS) – Ilespugna Sane vola in testa alla classifica prima della sosta, appaiando l'Atalanta a quota 17 punti. Prima sconfitta stagionale per ilche risponde con Giroud al rigore di Politano. Poi un'incornata di Simeone vale i tre punti per Spalletti (in tribuna per la squalifica). Tanto per cambiare è Kvaratskhelia il più pimpante in avvio, con giocate e cambi di passo che costano subito un pesante cartellino giallo a Kjaer. I ritmi sono alti e le due squadre piuttosto corte. Per vedere la prima vera chance della contesa bisogna aspettare il 13?, quando Krunic trova coi tempi giusti Giroud: il francese finta e poi calcia improvvisamente, ma Meret si supera e devia sulla traversa prima che la sfera finisca in corner. E' una chance che carica il solito Sangremito, ...

PBPcalcio : Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressio… - realvarriale : Vince soffrendo @acmilan che in inferiorità numerica per la giusta espulsione di #Leao (salterà il big match con il… - pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - giorgiogaias : RT @PBPcalcio: Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressionante. Re… - Zvone81 : RT @PBPcalcio: Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressionante. Re… -