(Di domenica 18 settembre 2022) Milan esi affrontano per l’alta classifica, una sfida di vertice senza due grandi protagonisti: Leao e Osimhen. Pioli sceglie Saelemaekers al posto del portoghese, Spalletti (squalificato in tribuna) manda in campo Raspadori prima punta. Primo tempo con il Milan che riesce a tenere maggiormente la palla, ma soprattutto tiene il pallino del gioco a centrocampo. Grande pressing da parte dei rossoneri che recupereano spesso il pallone, con ilvede le sue fonti di gioco: Lobotka e Anguissa bloccate, solo Zielinski riesce a trovare qualche spunto. Ma sono i rossoneri ad avere maggiore possesso di palla ed a creare le migliori occasioni da gol, ma trovano di fronte un super Meret. Il portiere delprima salva su girata di Giroud, che tira quasi a botta sicura, poi sempre Meret nega la gioia del gol a Krunic dagli ...

PrimaCommunica2 : #Sport Napoli sbanca San Siro e vince 2-1 il big match con il Milan - sudreporter : Luci a #SanSiro: il #Napoli soffre e vince, vola in testa alla classifica - NapoliFansUK : RT @napolista: L’esperienza è sopravvalutata, il presunto Napoli giovane sbanca Milano da squadra matura Batte 2-1 il Milan. Sa soffrire e… - infoitsport : Il Napoli sbanca San Siro: vittoria di maturità e orgoglio, video e highlights - zazoomblog : L’esperienza è sopravvalutata il presunto Napoli giovane sbanca Milano da squadra matura - #L’esperienza… -

Goal.com

Il podcast " Jimmie il neroin Svezia, Giorgia e Matteo sbroccano in Italia Le ombre sul ... Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un'iniziativa a. Di Maio ha ...IlIbrox con la vittoria sui Rangers di Glasgow si mantiene a punteggio pieno intesta alla classifica del suo girone di Champions League. Finisce 3 - 0 per gli azzurri una partita in cui le ... Milan-Napoli 1-2: Simeone sbanca San Siro, azzurri in vetta Il Napoli vince con il Milan fuori casa: segnano Politano, Giroud e Simeone, la squadra di Spalletti vola al primo posto in Serie A.Manca sempre meno al big match di domani sera tra Milan e Napoli che si giocherà a San Siro alle ore 20.45. Il Napoli sbanca San Siro e conquista la vetta della classifica di Serie A. Il Napoli sbanca ...