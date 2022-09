Il Giornale: anche l’anno scorso mancava Leao e vinse il Napoli (come sempre) (Di domenica 18 settembre 2022) anche l’anno scorso mancava Leao e vinse il Napoli. Milan-Napoli, ne scrive Franco Ordine sul Giornale: A San Siro il Napoli è ormai padrone indiscusso della sfida e bisogna risalire addirittura al 2014 (gol di Menez e Bonaventura) per recuperare l’ultimo successo domestico del Milan. Il Napoli vinse anche lo scorso anno con gol di Elmas e pareggio di Kessie annullato nel finale. La curiosità, che è poi un segnale d’allarme per Pioli e i suoi, è comunque un’altra: anche allora il Milan si presentò all’appuntamento senza Leao e pagò a carissimo prezzo la prima assenza costretto a schierare Krunic in quel ruolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022)il. Milan-, ne scrive Franco Ordine sul: A San Siro ilè ormai padrone indiscusso della sfida e bisogna risalire addirittura al 2014 (gol di Menez e Bonaventura) per recuperare l’ultimo successo domestico del Milan. Illoanno con gol di Elmas e pareggio di Kessie annullato nel finale. La curiosità, che è poi un segnale d’allarme per Pioli e i suoi, è comunque un’altra:allora il Milan si presentò all’appuntamento senzae pagò a carissimo prezzo la prima assenza costretto a schierare Krunic in quel ruolo ...

