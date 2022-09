Il cellulare usato in questa stanza della casa diventa nocivo: se lo fai anche tu, smetti subito (Di domenica 18 settembre 2022) Chi può stare senza telefono per una giornata? Il cellulare è nocivo, averlo con sé è come avere una continuazione del proprio braccio, ma i danni sono irreparabili. Chi ci lavora, chi lo usa per passatempo, e chi lo ha sostituito con IPad: il cellulare è il migliore amico quasi di tutti, ma è nocivo. Specialmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 settembre 2022) Chi può stare senza telefono per una giornata? Il, averlo con sé è come avere una continuazione del proprio braccio, ma i danni sono irreparabili. Chi ci lavora, chi lo usa per passatempo, e chi lo ha sostituito con IPad: ilè il migliore amico quasi di tutti, ma è. Specialmente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Nia88956135 : @LoPsihologo Cellulare in classe si , tenuto spento dentro la borsa e usato solamente quando rialmente se ne ha bisogno - fabsarchivio : Vendo IPhone 12 Pro 128GB Blu Pacifico, acquistato Dicembre 2020 ma ancora in ottime condizioni. Il Cellulare è sem… - SoulstyleG : @distefanovalori @Gazprom @fattoquotidiano @AndreaRoventini @mauromagatti @LeonardoPanetta @paolatamma @Recommon… - allafruttasiamo : @ViVilaVitaOra Ho conosciuto moltissimi della sinistra democratica di decenni fa (ora chiaramente dem) che odiavano… - il_Raffinato : RT @_swilly_: Ottima scelta. In molte scuole viene dato un doppio messaggio, circolari dei presidi in cui si vieta l'utilizzo dei cellulari… -