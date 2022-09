Il caro-prezzi colpisce anche i bimbi: costretti alle rinunce sul cibo (Di domenica 18 settembre 2022) Il caro prezzi colpisce anche la merenda dei bambini con aumenti che vanno dal +8% per la frutta al +10% dei prodotti della panetteria e della pasticceria fino al +12% per lo yogurt ma l'effetto dei rincari energetici si fa sentire anche sulle scelte tradizionali come il classico abbinamento pane (+14%), burro (+34%) e marmellata (+8%) o quello con i salumi (+7%). È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione della giornata nazionale della merenda sui dati Istat sull'inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il caro energia provocato dalla guerra in Ucraina ha spinto in alto i costi di produzione e - sottolinea la Coldiretti - rischia di cambiare anche le abitudini alimentari dei più piccoli ai quali si consiglia che venga ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Illa merenda dei bambini con aumenti che vanno dal +8% per la frutta al +10% dei prodotti della panetteria e della pasticceria fino al +12% per lo yogurt ma l'effetto dei rincari energetici si fa sentiresulle scelte tradizionali come il classico abbinamento pane (+14%), burro (+34%) e marmellata (+8%) o quello con i salumi (+7%). È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione della giornata nazionale della merenda sui dati Istat sull'inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ilenergia provocato dalla guerra in Ucraina ha spinto in alto i costi di produzione e - sottolinea la Coldiretti - rischia di cambiarele abitudini alimentari dei più piccoli ai quali si consiglia che venga ...

tempoweb : Il caro-#prezzi colpisce anche la merenda dei bimbi: vola il costo di #frutta, #yogurt e #pane #cibo #18settembre… - TuttoSuRoma : Caro prezzi, Car: aumenti del 22% per il pesce e +17% frutta e verdura - Nessuno72623192 : @89Basinga eccome se centra la curva con la tribuna...visto che i gruppi organizzati non vanno li si siedono person… - claudinofi : RT @74_pippo: I prezzi del gas non li fa #Putin caro #DiMaio, ma li fa la borsa di Amsterdam. Sei senza vergogna #tagada - FocuSicilia : Bollette energetiche più alte del 300 per cento, eccome reagiscono gli esercenti: listino prezzi più caro, rinvio d… -