(Di domenica 18 settembre 2022) “È difficile, diventa sempre più dura ogni giorno. Si passano varie fasi, dall’accettazione alla rabbia e al dolore”. Una frase che rimane impressa quando a dirtela è qualcuno che lotta da molto tempo al fianco di un familiare affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica, meglio conosciuta come Sla. Ogni anno, il 18 settembre, ricorre la giornata nazionale dedicata proprio a loro. A chi continua la sua protesta, proprio come 16 anni fa, quando un gruppo di persone affette da questa malattia che nonscampo scesero in piazza Bocca della Verità, in nome dei propri diritti. Oggi molti monumenti si illumineranno in Toscana, così come sono numerose le iniziative in tutta Italia. La Sla colpisce i cosiddetti “motoneuroni”, cellule nervose cerebrali e del midollo spinale, portando alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli ...

Luce_news : I malati devono avere una vita dignitosa: contro la Sla si vince se “non si lascia solo nessuno” - Adriana78755783 : RT @Adriana78755783: Sensibilità chimica multipla I farmaci nn sono tollerati dai malati Mcs, ma ciò nn vuol dire che devono essere abbando… - IngMosca : Le persone più meschine vili ed ignobili sono quelle che deridono infastidiscono ed insultano i malati non consente… - Frances83045871 : RT @Adriana78755783: Sensibilità chimica multipla I farmaci nn sono tollerati dai malati Mcs, ma ciò nn vuol dire che devono essere abbando… - Adriana78755783 : Sensibilità chimica multipla I farmaci nn sono tollerati dai malati Mcs, ma ciò nn vuol dire che devono essere abba… -

Corriere Roma

In Italia il numero deisi aggira intorno a 1.241.000 (ISN). Tali dati ci fanno comprendere ...Mondiale della Malattia di Alzheimer serve per non dimenticare tutte quelle famiglie che...Anche le amministrazioni locali sedi di carceri - prosegue -contribuire al contrasto del ... per verificare le condizioni delle strutture, dei detenuti e deipsichiatrici al loro interno. Elezioni, appello di 43 associazioni di malati di tumore ai futuri eletti All’ex concorrente di Amici non è stata riconosciuta una leucemia. Quali problemi di salute possono indicare questi sintomi dermatologici Quali condizioni (anche benigne) favoriscono la loro comparsa ...Sono disponibili in Italia i vaccini aggiornati per Omicron 1, ma sono in arrivo anche quelli basati sulle varianti BA.4 e BA.5. Sono migliori degli attuali Chi li deve fare e quali sono le differenz ...