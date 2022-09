Hockey pista, Serie A1: all’esordio vincono Lodi Forte dei Marmi, Sarzana e Vercelli (Di domenica 18 settembre 2022) Pattini, mazze, gol e emozioni. La Serie A1 2022-2023 di Hockey pista ha preso il via con la prima parte del programma relativo alla giornata d’esordio del massimo torneo italiano. Quattro le partite in agenda, in questo sabato 17 settembre: nessun pareggio. Da rivelare ci sono i successi interni del Lodi e del Forte dei Marmi, rispettivamente per 4-2 e 3-2 su Viareggio e Monza, e quelli esterni del Vercelli e del Sarzana, per 5-7 e 2-5 sulle piste del Grosseto e del Valdagno. Domenica 18 settembre invece è in programma la sfida fra Bassano e Sandrigo (ore 18), mentre Follonica-Montebello e Trissino-Montecchio si disputeranno mercoledì prossimo, 21 settembre. CAMPIONATO Serie A1 – 1a GIORNATA Sabato 17 settembre 2022 – ore 20:45 – ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Pattini, mazze, gol e emozioni. LaA1 2022-2023 diha preso il via con la prima parte del programma relativo alla giornata d’esordio del massimo torneo italiano. Quattro le partite in agenda, in questo sabato 17 settembre: nessun pareggio. Da rivelare ci sono i successi interni dele deldei, rispettivamente per 4-2 e 3-2 su Viareggio e Monza, e quelli esterni dele del, per 5-7 e 2-5 sulle piste del Grosseto e del Valdagno. Domenica 18 settembre invece è in programma la sfida fra Bassano e Sandrigo (ore 18), mentre Follonica-Montebello e Trissino-Montecchio si disputeranno mercoledì prossimo, 21 settembre. CAMPIONATOA1 – 1a GIORNATA Sabato 17 settembre 2022 – ore 20:45 – ...

