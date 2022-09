Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | bene Bolzano e Val Pusteria | cade Asiago

(Di domenica 18 settembre 2022) L’ICEva avanti senza sosta. Una domenica sera ricca di incontri quella della competizionestica, che ha visto scendere sulanche le tre compagini italiane partecipanti al torneo.e Valvincono da schiacciasassi. I Foxes infatti si sono imposti sull’HK SZ Olimpija con il punteggio di 4-1, trascinati dalle reti di Halmo, Frank, Hults e Dalhuisen, mentre i Lupi hanno battuto 4-2 l’EC iDM Wärmepumpen VSV, grazie alle zampate decisive di Hannoun e Catenacci. Are, invece, è stato l’, con il punteggio di 5-1 contro Innsbruck. Ai veneti non è bastato il vantaggio iniziale di Saracino, per tenere botta poi alla “marea austriaca”, scatenata dall’1-1 di Helewka e propagatasi con la ...

Il Comune di Chiavenna ospitera' l'hockey su ghiaccio e quello di Madesimo il curling, mentre nei comuni di Chiesa in Valmalenco, Aprica, Bormio, Ponte di Legno, Sondrio e di Pellizzano e Vermiglio, ... La Migross Supermercati Asiago Hockey cade ad Innsbruck con il risultato di 5 a 1 nella seconda giornata di ICE Hockey League. I Leoni, dopo un inizio di partita incoraggiante, commettono qualche ...Al Palace tantissimi tifosi e una campionessa olimpica per applaudire la squadra giallonera. Il presidente Carlo Bino: «Grazie a tutti, anche ai nostri angeli in cielo». Il capitano Andrea Vanetti: «T ...