Highlights e gol Fiorentina-Hellas Verona 2-0: Serie A 2022/23 (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) La Fiorentina si impone 2-0 sull’Hellas Verona, nella settima giornata di Serie A 2022/23. A firmare la vittoria dei viola è Ikone al 13esimo con un tiro dalla distanza, imprendibile per Montipo’. Gli uomini di Italiano sprecano la prima occasione del raddoppio con il rigore sbagliato da Biraghi, ma lo firmano sul finale con la rete di Gonzalez su assist di Mandragora. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Lasi impone 2-0 sull’, nella settima giornata di/23. A firmare la vittoria dei viola è Ikone al 13esimo con un tiro dalla distanza, imprendibile per Montipo’. Gli uomini di Italiano sprecano la prima occasione del raddoppio con il rigore sbagliato da Biraghi, ma lo firmano sul finale con la rete di Gonzalez su assist di Mandragora. SportFace.

SassuoloUS : Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita… - OfficialASRoma : Il gol con cui Cherubini ha sbloccato Napoli-Roma 1-5 di #Primavera1TIM ?? Guarda gli highlights su Roma TV+ ??… - lucas33983449 : RT @SassuoloUS: Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita!!! ????… - infoitsport : Cremonese-Lazio 0-4, gol e highlights: doppietta Immobile - CanchGuido : RT @SassuoloUS: Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita!!! ????… -