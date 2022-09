Guerra Russia-Ucraina, stanze delle torture e spari contro ospedale psichiatrico. A Kharkiv uccisi 4 medici. Treni per gli sfollati: “Come Chernobyl” (Di domenica 18 settembre 2022) Zelensky: «Risponderanno delle atrocità Come i nazisti». Biden a Putin: «Non usate armi chimiche o nucleari». Papa: «Per la pace dialogo con tutti» Leggi su lastampa (Di domenica 18 settembre 2022) Zelensky: «Risponderannoatrocitài nazisti». Biden a Putin: «Non usate armi chimiche o nucleari». Papa: «Per la pace dialogo con tutti»

