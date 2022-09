Guerra Russia-Ucraina, Izyum: trovata camera di tortura nella stazione di polizia (Di domenica 18 settembre 2022) Kiev: hackerato sito Gruppo Wagner, presi dati mercenari. «Ogni carnefice, assassino e stupratore verrà punito». Primo villaggio liberato nel Luhansk, vittoria simbolica Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 18 settembre 2022) Kiev: hackerato sito Gruppo Wagner, presi dati mercenari. «Ogni carnefice, assassino e stupratore verrà punito». Primo villaggio liberato nel Luhansk, vittoria simbolica

davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. - davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev annuncia: 'Abbiamo i dati personali dei mercenari della Wagner' - tizianorenzi : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, a Izyum continua la riesumazione dei corpi. DIRETTA - marcoranieri72 : RT @radio3mondo: La guerra scatenata da Mosca in Ucraina rivela una crescente frattura tra l'Occidente, i Paesi che sfidano l'ordine intern… -