Guazzini campionessa mondo di ciclismo su pista a cronometro

(Di domenica 18 settembre 2022) AGI - L'italiana Vittoriaè diventatadelnella categoria U23 ai Campionati deldisu strada a Wollongong, sulla costa sudorientale dell'Australia. La ciclista toscana, 21 anni, della Groupama-Fdj, si è classificata quarta nellafemminile élite, il miglior risultato della sua categoria (under 23). La classifica U23 a: 1. Vittoria(ITA) i 34,2 km in 45:20 2. Shirin van Anrooij (NED) a 1:48 3. Rocarda Bauernfeind (GER) a 2:17 4. Marie Le Net (FRA) a 2:43 5. Marta Jaskulska (POL) a 2:48.

