Guazzini campionessa del mondo di ciclismo su pista a cronometro

AGI - L'italiana Vittoria Guazzini è diventata campionessa del mondo a cronometro nella categoria U23 ai Campionati del mondo di ciclismo su strada a Wollongong, sulla costa sudorientale dell'Australia. La ciclista toscana, 21 anni, della Groupama-Fdj, si è classificata quarta nella cronometro femminile élite, il miglior risultato della sua categoria (under 23). La classifica U23 a cronometro: 1. Vittoria Guazzini (ITA) i 34,2 km in 45:20 2. Shirin van Anrooij (NED) a 1:48 3. Rocarda Bauernfeind (GER) a 2:17 4. Marie Le Net (FRA) a 2:43 5. Marta Jaskulska (POL) a 2:48.

