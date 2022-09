GTWC Europe, Q2 Valencia: Marciello padrone della scena, 11mo posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di domenica 18 settembre 2022) Raffaele Marciello è stato il più rapido nella Q2 di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’elvetico di Akkodis ASP #89 (Mercedes) ha messo tutti in riga conquistando la terza pole-position in questo 2022 con solo 194 millesimi di vantaggio sul belga Dries Vanthoor (WRT #32/Audi). Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche) aprirà la seconda fila davanti a Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159/McLaren) e Patric Niederhauser (Sainteloc Junior Team #25/Audi), in lotta ieri nel finale contro Marciello in una bellissima lotta per un piazzamento nella Top10. 11ma posizione conclusiva per Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi), teammate di Valentino Rossi. Il belga, vincitore quest’anno della 24h del Nuerburgring, scatterà alle spalle del ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Raffaeleè stato il più rapido nella Q2 didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. L’elvetico di Akkodis ASP #89 (Mercedes) ha messo tutti in riga conquistando la terza pole-position in questo 2022 con solo 194 millesimi di vantaggio sul belga Dries Vanthoor (WRT #32/Audi). Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche) aprirà la seconda fila davanti a Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159/McLaren) e Patric Niederhauser (Sainteloc Junior Team #25/Audi), in lotta ieri nel finale controin una bellissima lotta per un piazzamento nella Top10. 11ma posizione conclusiva per Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi), teammate di. Il belga, vincitore quest’anno24h del Nuerburgring, scatterà alle spalle del ...

It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #sprint #finale #champions - AlessandroSala1 : RT @PelleMotorsport: Raffaele Marciello #89 in pole a Valencia per l'ultima tappa della Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Po… - PelleMotorsport : Raffaele Marciello #89 in pole a Valencia per l'ultima tappa della Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe… - zazoomblog : GTWC Europe gara-1 Valencia: Dries Vanthoor-Charles Weerts vincono la Sprint Cup per la terza volta Ferrari a segno… - zazoomblog : GTWC Europe gara-1 Valencia: Dries Vanthoor-Charles Weerts vincono la Sprint Cup per la terza volta Ferrari a segno… -