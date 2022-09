Grande Fratello Vip, online le foto della nuova Casa (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano 24 ore al ritorno del Grande Fratello Vip e ieri sera per l’occasione è tornato l’appuntamento con Casa Chi, format web del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni. Il primo ospite – che ha potuto rispondere alle domande dei giornalisti Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, è stato Andrea Palazzo, capoprogetto del reality show. A riportare le sue dichiarazioni fedelmente è stato il portale BlogTivvu.com. “L’acquario è la zona tecnica dove ci sono la maggior parte delle telecamere. Sono 120 telecamere che riprendono continuamente qualsiasi cosa accade nella Casa. Ci sono binari su cui scorrono le camere e teoricamente non ci si perde nulla di quello che accade nella Casa”. E ancora: “Cambiano i colori ma la sostanza resta. Abbiamo optato ancora una volta per i letti ... Leggi su biccy (Di domenica 18 settembre 2022) Mancano 24 ore al ritorno delVip e ieri sera per l’occasione è tornato l’appuntamento conChi, format web del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni. Il primo ospite – che ha potuto rispondere alle domande dei giornalisti AzzurraPenna e Valerio Palmieri, è stato Andrea Palazzo, capoprogetto del reality show. A riportare le sue dichiarazioni fedelmente è stato il portale BlogTivvu.com. “L’acquario è la zona tecnica dove ci sono la maggior parte delle telecamere. Sono 120 telecamere che riprendono continuamente qualsiasi cosa accade nella. Ci sono binari su cui scorrono le camere e teoricamente non ci si perde nulla di quello che accade nella”. E ancora: “Cambiano i colori ma la sostanza resta. Abbiamo optato ancora una volta per i letti ...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - CarloCalenda : Possiamo continuare ad autoassolverci e pensare che la #politica sia come una specie di Grande fratello. E invece è… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Il conduttore e direttore di «Chi» Alfonso Signorini: «Con il “Grande Fratello” porto svago e racconto le persone, facendo… - NicoloTripi : È questione di ore… e poi niente sarà più come prima?????? Grande Fratello Vip vi aspetta DOMANI in prima serata su… - LauraA935 : Nuovo reel del Grande Fratello ????????#prelemi -