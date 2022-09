Gorgona Cars - NM Concept, la barchetta monoposto basata sulla Mazda MX-5 (Di domenica 18 settembre 2022) La startup romana Gorgona Cars debutta al raduno nazionale Mazda MX-5 sul circuito di Modena presentando la NM Concept: il progetto è dedicato agli appassionati della spider giapponese e unisce idealmente la prima e l'ultima versione della vettura con le forme di una barchetta senza compromessi, pensata per il puro piacere di guida in solitaria. Una MX-5 NA con il cuore Skyactiv-G. La NM Concept, che aprirà la parata da record che Mazda Italia ha organizzato a Modena, è il frutto del lavoro di un team di appassionati che aspira a produrre artigianalmente una piccola serie di esemplari omologati per l'uso stradale. Il progetto è nato con una idea molto chiara: creare una barchetta ispirata alle auto da corsa del passato con una meccanica attualeun ... Leggi su quattroruote (Di domenica 18 settembre 2022) La startup romanadebutta al raduno nazionaleMX-5 sul circuito di Modena presentando la NM: il progetto è dedicato agli appassionati della spider giapponese e unisce idealmente la prima e l'ultima versione della vettura con le forme di unasenza compromessi, pensata per il puro piacere di guida in solitaria. Una MX-5 NA con il cuore Skyactiv-G. La NM, che aprirà la parata da record cheItalia ha organizzato a Modena, è il frutto del lavoro di un team di appassionati che aspira a produrre artigianalmente una piccola serie di esemplari omologati per l'uso stradale. Il progetto è nato con una idea molto chiara: creare unaispirata alle auto da corsa del passato con una meccanica attualeun ...

