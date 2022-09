God save the Sex Pistols (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto inizia con i Sex Pistols e tutto finisce, probabilmente, con i Sex Pistols. In particolare con il singolo: God save the Queen. Come ebbe a sottolineare anni fa Jamie L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto inizia con i Sexe tutto finisce, probabilmente, con i Sex. In particolare con il singolo: Godthe Queen. Come ebbe a sottolineare anni fa Jamie L'articolo proviene da il manifesto.

CB_Ignoranza : Due minuti di silenzio assoluto, una coreografia incredibile e God Save the Queen cantata a cappella. Da brividi… - borghi_claudio : Se in tutti questi anni la Gran Bretagna non ha mai piegato la testa e non ha mai seguito in modo irreversibile str… - Utilio7 : @NatangeloM 'God save the Queue' non é originale, l'ho vista oggi da un post su facebook ?? - anarcomico : Non posso dire come la penso veramente su #QueenElizabeth perché questo social così 'democratico' mi bloccherebbe l… - BlogMons : voi ci avete capito qualcosa? Io so soltanto che quando ci sono di mezzo il down al potere Licio Gelli e la mia squ… -