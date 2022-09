Giuntoli: “Non ci facciamo prendere dall’entusiasmo. Se dovesse accadere non ci abbatteremo” (Di domenica 18 settembre 2022) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nuovi acquisti? Li seguivamo da un po’ ed eravamo sicuri che avrebbero impattato così. Siamo contenti”. “Noi sapevamo di fare una squadra competitiva. L’abbiamo allestita già tre anni fa, poi nell’ultimo anno ci sono stati dei cambiamenti ma sapevamo che sarebbe stata una squadra forte”. “Noi siamo molto sereni. Non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, non ci abbatteremo se dovessimo perdere e lavoreremo sempre sodo per essere competitivi”. Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Milan-Napoli, le formazioni ufficiali MILAN (4-2-3-1): ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nuovi acquisti? Li seguivamo da un po’ ed eravamo sicuri che avrebbero impattato così. Siamo contenti”. “Noi sapevamo di fare una squadra competitiva. L’abbiamo allestita già tre anni fa, poi nell’ultimo anno ci sono stati dei cambiamenti ma sapevamo che sarebbe stata una squadra forte”. “Noi siamo molto sereni. Non cida facili entusiasmi, non cise dovessimo perdere e lavoreremo sempre sodo per essere competitivi”.(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Milan-Napoli, le formazioni ufficiali MILAN (4-2-3-1): ...

Giusepp41094293 : @emmecciennee @faberskj @pietro00112 @mirkonicolino @enricodanna Infatti il problema più lampante è che non c'è un… - SportdelSud : ???? Cristiano #Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della partita… - MGuardasole : #MilanNapoli, Giuntoli: 'Kim e Kvaratskhelia li seguivamo da tempo, sicuri delle loro qualità e siamo contenti del… - 100x100Napoli : Giuntoli a DAZN: “il campionato è appena cominciato e non ci facciamo prendere da facili entusiasmi” - donkey_wolf : Ogni volta che vedo un'intervista di Giuntoli in TV penso che non sarei per niente sorpreso se un giorno si scopris… -