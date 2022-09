Ginnastica ritmica, le Farfalle riaprono le ali: Campionesse del Mondo con i 5 cerchi (Di domenica 18 settembre 2022) Le Farfalle volevano a tutti i costi riscattare l’opaca prestazione offerta nel concorso generale dei Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica. Due giorni fa avevano commesso degli errori nell’esercizio misto e si erano dovute accontentare del quarto posto nell’all-around (unica prova presente anche alle Olimpiadi), oggi si sono presentate con grande cattiveria agonistica alla Armec Arena di Sòfia (Bulgaria) e l’Italia ha fatto festa nella prima Finale di Specialità per gruppi. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno trionfato con i cinque cerchi, eseguendo un esercizio semplicemente impeccabile sulle note di Mickael Jackson. Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con il mostruoso punteggio di 34.950 (17.800 per le difficoltà, 8.450 per l’esecuzione, 8.700 per la parte artistica) e hanno battuto nettamente Israele ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Levolevano a tutti i costi riscattare l’opaca prestazione offerta nel concorso generale dei Mondiali 2022 di. Due giorni fa avevano commesso degli errori nell’esercizio misto e si erano dovute accontentare del quarto posto nell’all-around (unica prova presente anche alle Olimpiadi), oggi si sono presentate con grande cattiveria agonistica alla Armec Arena di Sòfia (Bulgaria) e l’Italia ha fatto festa nella prima Finale di Specialità per gruppi. Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno trionfato con i cinque, eseguendo un esercizio semplicemente impeccabile sulle note di Mickael Jackson. Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con il mostruoso punteggio di 34.950 (17.800 per le difficoltà, 8.450 per l’esecuzione, 8.700 per la parte artistica) e hanno battuto nettamente Israele ...

