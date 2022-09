Ginnastica: Mondiali ritmica, oro alle 'farfalle' azzurre nei 5 cerchi (Di domenica 18 settembre 2022) Sofia, 18 set. (Adnkronos) - Altro oro per le azzurre ai Mondiali di Ginnastica ritmica a Sofia. Le 'Farfalle' azzurre non smettono di stupire e conquistano l'oro a squadre nei 5 cerchi. Le azzurre con il punteggio di 34.950 punti hanno superato Israele (34.050) e Spagna (33.800). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Sofia, 18 set. (Adnkronos) - Altro oro per leaidia Sofia. Le 'Farfnon smettono di stupire e conquistano l'oro a squadre nei 5. Lecon il punteggio di 34.950 punti hanno superato Israele (34.050) e Spagna (33.800).

