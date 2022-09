Gimbe boccia il piano anti-Covid per la scuola (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - "Il piano predisposto per l'anno scolastico 2022-23 appare inadeguato non tanto per le misure previste, quanto per le raccomandazioni spesso generiche e, soprattutto, per le eccessive responsabilità  scaricate sulle scuole, prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie". Ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto alla presentazione del XX Rapporto "Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola" di Cittadinanzattiva. "Il rischio - ha spiegato Cartabellotta - è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale e sulla salute pubblica, ma anche sui giorni di scuola perduti, vista l'incomprensibile abolizione della didattica digitale integrata per gli studenti in isolamento". "La valutazione dei sintomi - spiega Cartabellotta - viene di fatto affidata a genitori ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - "Ilpredisposto per l'anno scolastico 2022-23 appare inadeguato non tanto per le misure previste, quanto per le raccomandazioni spesso generiche e, soprattutto, per le eccessive responsabilità  scaricate sulle scuole, prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie". Ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenuto alla presentazione del XX Rapporto "Osservatorio civico sulla sicurezza a" di Cittadinanzattiva. "Il rischio - ha spiegato Cartabellotta - è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale e sulla salute pubblica, ma anche sui giorni diperduti, vista l'incomprensibile abolizione della didattica digitale integrata per gli studenti in isolamento". "La valutazione dei sintomi - spiega Cartabellotta - viene di fatto affidata a genitori ...

