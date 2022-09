Georgia, Kvaratskhelia convocato in Nazionale (Di domenica 18 settembre 2022) Cresce il numero dei convocati azzurri per le rispettive Nazionali nella sosta prevista in queste settimane. Dopo i cinque convocati da Mancini, arriva la chiamata anche per Kvaratskhelia Il ct della Georgia Willy Sagnol ha diramato le convocazioni per le prossime sfide di Nations League contro Macedonia del Nord e Gibilterra. Tra i convocati Georgiano anche l’attaccante del Napoli e stella della Nazionale Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito l’elenco completo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ??????? (@nakrebi) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Cresce il numero dei convocati azzurri per le rispettive Nazionali nella sosta prevista in queste settimane. Dopo i cinque convocati da Mancini, arriva la chiamata anche perIl ct dellaWilly Sagnol ha diramato le convocazioni per le prossime sfide di Nations League contro Macedonia del Nord e Gibilterra. Tra i convocatino anche l’attaccante del Napoli e stella dellaKhvicha. Di seguito l’elenco completo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ??????? (@nakrebi) L'articolo ilNapolista.

