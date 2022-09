Genova, sì dal ministero per il polo chimico a Ponte Somalia (Di domenica 18 settembre 2022) Ok dal Consiglio superiore dei lavori pubblici all’«adeguamento tecnico funzionale» che prevede il trasferimento da Multedo Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 18 settembre 2022) Ok dal Consiglio superiore dei lavori pubblici all’«adeguamento tecnico funzionale» che prevede il trasferimento da Multedo

raffaellapaita : Letta si scaglia contro il modello che ha consentito la ricostruzione del ponte San Giorgio in tempi rapidi. Come s… - AdolfoSalsi : Ambiguità: se il TEMPORANEO è 25 anni la risposta è 1 bestemmia ?? Il t. max detto dal pres della reg Toscana è comp… - GiovanniToti : Il valore delle case a #Genova crescerà del 20% in 5 anni e del 48% nei prossimi 15. Nella previsione di Scenari Im… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Una corretta prevenzione prima dell’esposizione al sole, l’uso adeguato delle creme solari e un contr… - MariaCr16781223 : RT @SIAE_Official: ??Gran finale per la IX edizione di #GenovaPerVoi L’unico talent nazionale per autori di canzoni torna in presenza dal 5… -