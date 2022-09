Genova | gelo a un convegno in sinagoga dopo la frase dell’assessora Rosso | «Sapete perché gli ebrei hanno un naso grande?»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 settembre 2022) Lorenza, assessora ai Servizi sociali di, è ospite delladel capoluogo ligure per la Giornata della cultura ebraica. Fa un intervento in quanto rappresentante del Comune. Per concludere, la donna decide di raccontare «una storiella che un amico ebreo mi aveva raccontato». Qui si addentra in quella che, nelle sue intenzioni, sarebbe una battuta per accomunare la presunta avarizia di genovesi ed. «gliunl’aria è gratis. Direi che questo accomuna ancora di più le nostre comunità». Il silenzio che segue è imbarazzante, la barzelletta antisemita rievoca uno dei luoghi comuni suglifomentati dalla propaganda ...