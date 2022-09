Gas, salta il piano algerino di Draghi. Più che dimezzate le forniture (Di domenica 18 settembre 2022) Dei 9 miliardi di m3 promessi a Draghi, Sonatrach potrebbe fornire appena 4 miliardi di m3. E continua a far discutere la scelta di Parigi di stoppare l'elettricità all'Italia per 2 anni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 settembre 2022) Dei 9 miliardi di m3 promessi a, Sonatrach potrebbe fornire appena 4 miliardi di m3. E continua a far discutere la scelta di Parigi di stoppare l'elettricità all'Italia per 2 anni Segui su affaritaliani.it

