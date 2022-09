Gas, imprese senza metano e Confindustria dà l'allarme: «Non si arriva a Natale» (Di domenica 18 settembre 2022) La corsa dell?Italia a nuovi fornitori di gas per sganciarci il più possibile dalla Russia e l?accelerazione sugli stoccaggi aiuta, ma non risolve. L?autunno alle porte e... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 settembre 2022) La corsa dell?Italia a nuovi fornitori di gas per sganciarci il più possibile dalla Russia e l?accelerazione sugli stoccaggi aiuta, ma non risolve. L?autunno alle porte e...

LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - AngeloCiocca : L'Ue dice no al tetto del #gas, ma dice sì al #razionamento dell'elettricità. D'altronde è molto più facile tagliar… - AnnaAscani : Ma perché la nostra patriota Meloni non alza la voce contro i suoi alleati in Europa che frenano sul tetto al prezz… - mar40248589 : RT @Eric57017912: STOP GRANDE RESET, FERMARE L'AGENDA 2030 CHE DISTRUGGE LA CLASSE MEDIA, LE PICCOLE MEDIE IMPRESE E I DIRITTI COSTITUZIONA… - badkiki1 : RT @AngeloCiocca: L'Ue dice no al tetto del #gas, ma dice sì al #razionamento dell'elettricità. D'altronde è molto più facile tagliare l'el… -