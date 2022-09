Gas e difesa: il binomio che plasma le alleanze euromediterranee. Israele in grado di rimpiazzare il 10% del gas russo (Di domenica 18 settembre 2022) La Grecia acquista 24 caccia Rafale dalla Francia e, forse, anche un paio di F35 dagli Usa; la Germania si rifà il look alla voce armi e veicoli dopo l’invasione dell’Ucraina, investendo 100 miliardi che si sommano all’annuale budget del governo federale da circa 50 miliardi; Israele ed Egitto rafforzano la rete del gas con Cipro e si preparano a dare consistenza alle nuove scoperte di gas nel giacimento Kronos, dopo Zohr e Nohr. difesa e energia – difesa ed energia vanno sempre più a braccetto mentre divampa la crisi energetica, con il vecchio continente che è di fatto laboratorio di nuove strategie. Israele può fornire circa il 10% del gas che l’Europa ha ricevuto dalla Russia l’anno scorso, ha assicurato il primo ministro israeliano Yair Lapid. Anche per questa ragione la Germania, alle prese con la forte riduzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) La Grecia acquista 24 caccia Rafale dalla Francia e, forse, anche un paio di F35 dagli Usa; la Germania si rifà il look alla voce armi e veicoli dopo l’invasione dell’Ucraina, investendo 100 miliardi che si sommano all’annuale budget del governo federale da circa 50 miliardi;ed Egitto rafforzano la rete del gas con Cipro e si preparano a dare consistenza alle nuove scoperte di gas nel giacimento Kronos, dopo Zohr e Nohr.e energia –ed energia vanno sempre più a braccetto mentre divampa la crisi energetica, con il vecchio continente che è di fatto laboratorio di nuove strategie.può fornire circa il 10% del gas che l’Europa ha ricevuto dalla Russia l’anno scorso, ha assicurato il primo ministro israeliano Yair Lapid. Anche per questa ragione la Germania, alle prese con la forte riduzione ...

