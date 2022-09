Funerali di Elisabetta II, tutta Londra si ferma: il rintocco del Big Ben dà inizio al minuto di silenzio – Il video (Di domenica 18 settembre 2022) A conclusione dei quattro giorni di omaggi riservati al feretro della regina Elisabetta II – a Westminster Hall -, dall’orologio simbolo della capitale inglese si sono uditi alcuni rintocchi. È stato il segnale dell’inizio del minuto di silenzio nazionale dedicato alla sovrana defunta. Alle 20 ora locale – le 21 in Italia -, gli inglesi hanno celebrato il momento di raccoglimento. A Londra, scene di surreale riverenza: migliaia di persone nelle strade, nei pub, nelle proprie abitazioni si sono alzate in piedi o hanno chinato il capo, interrompendo ogni tipo di attività. Domani, 19 settembre, sarà sempre il Big Ben a scandire a intervalli regolari i tempi del funerale di Stato di Elisabetta II. Poi suonerà ancora, a dare avvio ad altri minuti di silenzio a margine ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) A conclusione dei quattro giorni di omaggi riservati al feretro della reginaII – a Westminster Hall -, dall’orologio simbolo della capitale inglese si sono uditi alcuni rintocchi. È stato il segnale dell’deldinazionale dedicato alla sovrana defunta. Alle 20 ora locale – le 21 in Italia -, gli inglesi hanno celebrato il momento di raccoglimento. A, scene di surreale riverenza: migliaia di persone nelle strade, nei pub, nelle proprie abitazioni si sono alzate in piedi o hanno chinato il capo, interrompendo ogni tipo di attività. Domani, 19 settembre, sarà sempre il Big Ben a scandire a intervalli regolari i tempi del funerale di Stato diII. Poi suonerà ancora, a dare avvio ad altri minuti dia margine ...

