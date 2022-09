Funerali della Regina Elisabetta, Mosca protesta: “Profondamente immorale e blasfema” l’esclusione della Russia (Di domenica 18 settembre 2022) Per i Funerali della Regina Elisabetta previsti lunedì 19 settembre a dieci giorni dalla sua morte è previsto l’arrivo dei leader di tutto il mondo. Tranne uno: Vladimir Putin. Che pur la sovrana ha incontrato nel 2000 al Castello di Windors. Ma l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca con il Regno Unito in prima fila per fornire sostegno e aiuto ha impedito che l’invito arrivasse anche al leader russo. La Russia però protesta e giudica “Profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione – imposta dal governo britannico di Liz Truss (appena succeduta a Boris Johnson) assieme a quella dei soli Afghanistan, BieloRussia, Birmania, Siria e Venezuela – da qualunque invito, anche a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Per iprevisti lunedì 19 settembre a dieci giorni dalla sua morte è previsto l’arrivo dei leader di tutto il mondo. Tranne uno: Vladimir Putin. Che pur la sovrana ha incontrato nel 2000 al Castello di Windors. Ma l’invasione dell’Ucraina da parte dicon il Regno Unito in prima fila per fornire sostegno e aiuto ha impedito che l’invito arrivasse anche al leader russo. Laperòe giudica “” e “” la propria esclusione – imposta dal governo britannico di Liz Truss (appena succeduta a Boris Johnson) assieme a quella dei soli Afghanistan, Bielo, Birmania, Siria e Venezuela – da qualunque invito, anche a ...

Avvenire_Nei : Iran. La giovane picchiata a morte dagli agenti: scontri con la polizia ai funerali - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - StefanoGuerrera : la Russia protesta e dice che è immorale che non sia stata invitata ai funerali della Regina Elisabetta. Come se tu… - simmona02 : RT @DoraEbasta: Scusate, sapete se i funerali della Regina sono finiti, o passano pure per Castellammare di Stabia? - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Centrale di Zaporizhzhia riagganciato alla rete ucraina. ????Arresti e proteste ai funerali della rag… -