Fuga dal pronto soccorso: al bando per 5 posti da medico a tempo indeterminato rispondono solo in quattro. Il responsabile del servizio: ... (Di domenica 18 settembre 2022) RIETI - La Asl di Rieti cerca cinque medici a tempo indeterminato per sanare le carenze d'organico del pronto soccorso dell'ospedale de Lellis continuamente sotto pressione ma, seppur in tempi in cui ... Leggi su leggo (Di domenica 18 settembre 2022) RIETI - La Asl di Rieti cerca cinque medici aper sanare le carenze d'organico deldell'ospedale de Lellis continuamente sotto pressione ma, seppur in tempi in cui ...

repubblica : Disfatta russa sul fronte ucraino: soldati in fuga da Kupiansk e Izyum [dal nostro inviato Daniele Raineri] - DecoplageF : RT @byoblu: Chi si nasconde dietro Bellingcat, il sito di giornalismo investigativo fondato dal blogger britannico @EliotHiggins ? Lo spie… - BlogMons : durante il periodo napoleonico, in fuga dal Piemonte con tutta la corte sabauda, aveva soggiornato nel capoluogo sa… - Mila18026580 : RT @tempoweb: In fuga dal tifone micidiale: #Nanmadol Evacuazioni e paura in #Giappone - tempoweb : In fuga dal tifone micidiale: #Nanmadol Evacuazioni e paura in #Giappone -