Francia, possibile stop a forniture elettricità all’Italia per due anni: cosa succede (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – La Francia potrebbe non rifornire l’Italia di energia elettrica per i prossimi due anni, secondo quanto reso noto sui media principali, tra cui Tgcom24. Francia, stop a forniture per Italia: ecco cosa potrebbe accadere La comunicazione viene diramata da Edf, l’azienda elettrica francese, ed è diretta dalla Francia all’Italia, nello specifico al ministero della Transizione ecologica oltre che alla nostra rete nazionale. Il nostro Paese potrebbe trovarsi costretto a rinunciare per almeno due anni all’elettricità proveniente da oltralpe, che costituisce il 5% del fabbisogno nazionale. Secondo quanto riportato sul Mite, “la comunicazione è stata ricevuta, il problema era già noto da mesi, e benché sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Lapotrebbe non rifornire l’Italia di energia elettrica per i prossimi due, secondo quanto reso noto sui media principali, tra cui Tgcom24.per Italia: eccopotrebbe accadere La comunicazione viene diramata da Edf, l’azienda elettrica francese, ed è diretta dalla, nello specifico al ministero della Transizione ecologica oltre che alla nostra rete nazionale. Il nostro Paese potrebbe trovarsi costretto a rinunciare per almeno dueall’proveniente da oltralpe, che costituisce il 5% del fabbisogno nazionale. Secondo quanto riportato sul Mite, “la comunicazione è stata ricevuta, il problema era già noto da mesi, e benché sia ...

